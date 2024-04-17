Неможливо стримати сліз: у Чернігові рятувальники шукають людей під горами уламків (ексклюзивні фото та відео)

На місці працюють рятувальники

Під час ранкової атаки Україною 17 квітня російські окупанти вдарили ракетами по Чернігову. Зруйновано восьмиповерхову будівлю, пошкоджено чотири багатоповерхові будинки, заклад вищої освіти та десятки машин. Є загиблі та поранені.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на місці трагедії та показав, що там відбувається. За його словами, рятувальники розбирають завали, під якими можуть бути люди.

Наразі відомо, що внаслідок ракетного удару загинули 15 людей та ще 61 постраждали.

Серед постраждалих є троє дітей. Під завами зруйнованого будинку можуть бути люди.

На кадрах видно, що будинки зазнали значних пошкоджень. Поверхи впали вниз і нижню частину повністю заблоковано.

За словами голови Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслава Чауса, рятувальники та медики докладають усіх зусиль, щоб дістати людей та зберегти їхнє життя та здоров’я. Працюють усі екстрені служби.

"На місці розгорнули штаб, де надається необхідна допомога нужденним. Працюють представники влади, оперативно організують роботу комісій, які зафіксують пошкодження. Людям буде надано всю компенсацію за зруйноване майно", - написав він у своєму Telegram-каналі.

На місці події також можна побачити автомобілі, припарковані біля зруйнованих будівель. Вони зазнали значних пошкоджень.

У кадр також потрапила багатоповерхівка, в якій від удару повилітали вікна.

На місці триває розбір завалів. Працюють спеціалісти з пошуковими собаками.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Чернігові внаслідок ракетного удару загинула 25-річна лейтенант поліції Аліна Миколаєць. Цього дня вона залишилася вдома на лікарняному. Дівчина отримала смертельне уламкове поранення.