Росіяни знову атакували Україну "шахедами": в низці областей лунали вибухи (фото)

На Івано-Франківщині ворог цілив в об'єкт критичної інфраструктури

У ніч на четвер, 18 квітня російські віська атакували Україну "шахедами". Вибухи лунали у багатьох областях.

Очільники військових адміністрацій розповіли деталі про атаку. А також показали наслідки обстрілу.

Атака "шахедів" на Дніпропетровщині

Вночі окупанти атакували Дніпропетровську область безпілотниками. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Він написав, що один "шахед" вдалося збити над Криворізьким районом.

Ще чотири дрони поцілили по Нікопольщині – одному з сіл Мирівської громади. В результаті атаки пошкоджені два приватні будинки і авто. На щастя, ніхто не постраждав.

Вибухи в Івано-Франківську

Близько 7 ранку в Івано-Франківській області чули вибухи. Згодом повідомили про вибухи вже у Івано-Франківську. Пізніше з'явилася інформація про ще один вибух у місті.

За словами голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук, росіяни цілили в об’єкти критичної інфраструктури на Івано-Франківщині. ППО збила всі дрони, однак через падіння уламків спалахнули пожежі. Люди не постраждали.

Вибухи у Хмельницькій області

В області "Шахеди" курсували в бік Хмельницького, потім їхній курс змінився. Спершу моніторингові канали, а потім і Повітряні сили написали, що БпЛА летять на Старокостянтинів.

О пів на другу кореспонденти Суспільного повідомили, що чули звуки вибухів. Місцеві пабліки повідомили, що працює ППО, офіційної інформації поки не було.

Вибухи на Київщині

Уночі в столичному регіоні чули вибухи. Імовірно, по дронах відпрацювала ППО. Проте офіційної інформації поки не було.

У Повітряних Силах повідомили, що противник атакував 13-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із районів Приморсько-Ахтарськ – рф та мису Чауда – Крим.

" Усі 13 "шахедів" збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України у Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Полтавській, Хмельницькій, Тернопільській та Івано-Франківській областях", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" писав, що у Чернігові зросла кількість жертв і постраждалих внаслідок ракетної атаки 17 квітня. Аварійно-рятувальні роботи на місці руйнувань продовжуються.