У Чернігові зросла кількість загиблих та постраждалих: більшу частину завалів розібрали (фото)
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На місці події вже вивезено 1 тис. 580 тонн будівельного сміття, а також розібрано 71% зруйнованої частини будівлі
У Чернігові зросла кількість жертв і постраждалих внаслідок ракетної атаки 17 квітня. Аварійно-рятувальні роботи на місці руйнувань продовжуються.
Станом на ранок відомо, що загинули 18 людей і 77 отримали різні поранення, у тому числі серед них 4 дитини. Про це вранці 18 квітня повідомили у пресслужбі ДСНС України.
Декілька людей було також врятовано з-під завалів. Загалом психологічна допомога була надана 58 особам.
"Вивезено 1 тис. 580 тонн будівельного сміття, розібрано 71% зруйнованої частини будівлі", — йдеться у повідомленні.
У ДСНС зазначили, що наразі аварійно-рятувальні роботи на місці продовжуються.
Нагадаємо, що 17 квітня російські окупанти здійснили ракетну атаку по Чернігову під час повітряної тривоги. У місті пролунало три вибухи. Як пізніше стало відомо, прильоти були у центрі міста. В результаті було зруйновано 8-поверхову будівлю, 4 житлові будинки, а також десятки авто. Під завалами будівлі залишилися люди, яких шукали рятувальники.
Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на місці прильотів та показав, що там відбувалося і як проводився розбір завалів.