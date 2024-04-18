У Чернігові зросла кількість загиблих та постраждалих: більшу частину завалів розібрали (фото)

На місці події вже вивезено 1 тис. 580 тонн будівельного сміття, а також розібрано 71% зруйнованої частини будівлі

У Чернігові зросла кількість жертв і постраждалих внаслідок ракетної атаки 17 квітня. Аварійно-рятувальні роботи на місці руйнувань продовжуються.

Станом на ранок відомо, що загинули 18 людей і 77 отримали різні поранення, у тому числі серед них 4 дитини. Про це вранці 18 квітня повідомили у пресслужбі ДСНС України.

Декілька людей було також врятовано з-під завалів. Загалом психологічна допомога була надана 58 особам.

"Вивезено 1 тис. 580 тонн будівельного сміття, розібрано 71% зруйнованої частини будівлі", — йдеться у повідомленні.

У ДСНС зазначили, що наразі аварійно-рятувальні роботи на місці продовжуються.

Нагадаємо, що 17 квітня російські окупанти здійснили ракетну атаку по Чернігову під час повітряної тривоги. У місті пролунало три вибухи. Як пізніше стало відомо, прильоти були у центрі міста. В результаті було зруйновано 8-поверхову будівлю, 4 житлові будинки, а також десятки авто. Під завалами будівлі залишилися люди, яких шукали рятувальники.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на місці прильотів та показав, що там відбувалося і як проводився розбір завалів.