В Чернигове выросло количество погибших и пострадавших: большую часть завалов разобрали (фото)

На месте происшествия уже вывезено 1 тыс. 580 тонн строительного мусора, а также разобрано 71% разрушенной части здания

В Чернигове выросло количество жертв и пострадавших в результате ракетной атаки 17 апреля. Аварийно-спасательные работы на месте разрушений продолжаются.

По состоянию на утро известно, что погибли 18 человек и 77 получили различные ранения, в том числе среди них 4 ребенка. Об этом утром 18 апреля сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Несколько человек были также спасены из-под завалов. В целом психологическая помощь была предоставлена 58 лицам.

"Вывезено 1 тыс. 580 тонн строительного мусора, разобрано 71% разрушенной части здания", — говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что в настоящее время аварийно-спасательные работы на месте продолжаются.

Напомним, что 17 апреля российские оккупанты совершили ракетную атаку по Чернигову во время воздушной тревоги. В городе раздалось три взрыва. Как позже стало известно, прилеты были в центре города. В результате было разрушено 8-этажное здание, 4 жилых дома, а также десятки авто. Под завалами здания остались люди, которых продолжали искать спасатели.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте прилетов и показал, что там происходило и как проводился разбор завалов.