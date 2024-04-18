Россияне снова атаковали Украину "шахедами": в ряде областей раздавались взрывы (фото)

В Ивано-Франковской области враг целил в объект критической инфраструктуры

В ночь на четверг, 18 апреля, российские воски атаковали Украину "шахедами". Взрывы раздавались во многих областях.

Руководители военных администраций рассказали подробности об атаке. А также показали последствия обстрелов.

Атака "шахедов" на Днепропетровщине

Ночью оккупанты атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Он написал, что один "шахед" удалось сбить над Криворожским районом.

Еще четыре дрона попали по Никопольщине – одному из сел Мировской общины. В результате атаки повреждены два частных дома и авто. К счастью, никто не пострадал.

Взрывы в Ивано-Франковске

Около семи утра в Ивано-Франковской области слышали взрывы. Впоследствии сообщили о взрывах уже в Ивано-Франковске. Позже появилась информация о еще одном взрыве в городе.

По словам председателя Ивано-Франковской ОВО Светланы Онищук, россияне целили в объекты критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области. ПВО сбило все дроны, однако из-за падения обломков вспыхнули пожары. Люди не пострадали.

Взрывы в Хмельницкой области

В области "Шахеды" курсировали в сторону Хмельницкого, затем их курс изменился. Сначала мониторинговые каналы, а затем и Воздушные силы написали, что БПЛА летят на Староконстантинов.

В половине второго корреспонденты "Суспільного" сообщили, что слышали звуки взрывов. Местные паблики сообщили, что работает ПВО, официальной информации пока не было.

Взрывы в Киевской области

Ночью в столичном регионе слышали взрывы. Вероятно, по дронам отработала ПВО. Однако официальной информации пока не было.

В Воздушных Силах сообщили, что противник атаковал 13-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из районов Приморско-Ахтарск – РФ и мыса Чауда – Крым.

"Все 13 "шахедов" сбиты зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины в Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Полтавской, Хмельницкой, Тернопольской и Ивано-Франковской областях", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" писал, что в Чернигове возросло количество жертв и пострадавших в результате ракетной атаки 17 апреля. Аварийно-спасательные работы на месте разрушений продолжаются.