Замість утилізації вбивають цивільних: експерт пояснив нездорову тягу росіян до використання ракет С-300

Російські терористи перетворили протерміновані ракети для систем С-300 на зброю терору проти цивільного населення

Російські терористи використовують для ударів по Україні системи С-300, які споряджають протермінованими ракетами. Таким чином росіяни вирішують два завдання – заощаджують на утилізації ракет та тероризують цивільне населення України, руйнуючи житлову інфраструктуру.

Про це сказав військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов в ефірі в ефірі телеканалу FREEДОМ. За його словами, шляхом обстрілів Росія вирішує проблему утилізації ракет, яких терористи мають понад 2000 одиниць.

"Йдеться про те, що у них закінчився термін зберігання — 30 років. Тому Росія, замість того, щоб їх утилізувати, відповідно, вирішила використати їх як засіб для завдання ракетних ударів, насамперед по житловій інфраструктурі українських міст", – зазначив він.

При цьому проблема в тому, що ці ракети б'ють на 350 кілометрів, та мають аеробалістичну територію. До того ж вони невеликого розміру, отже боротися з ними можуть тільки системи Patriot або SAMP/T – у яких протиракета коштує значно дорожче, ніж одна ракета для С-300.

Нагадаємо, зранку у четвер, 18 квітня, у Дніпрі пролунала серія потужних вибухів. Зазначається, що є пошкодження інфраструктурного об’єкта і підприємства.

У Чернігові під час повітряної тривоги у середу, 17 квітня, пролунали потужні вибухи. Після них у небо піднявся стовп диму. Майже 20 людей загинули в результаті російського теракту.