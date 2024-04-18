Война — день 785: россияне готовятся к новому наступлению, а в ВСУ проблемы с оружием

Оперативно о главном за сутки

Российское вторжение продолжается, оккупанты не снижают темпов своего наступления по всей линии фронта, а наиболее сложная ситуация наблюдается на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. При этом нехватка оружия в ВСУ непосредственно влияет на боевой дух украинских защитников, что может привести к серьезным территориальным уступкам во время летнего российского наступления. Вместе с тем, оптимистические новости поступают с США, где законопроект о помощи Украине наконец сдвинулся с мертвой точки.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 17 апреля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 В Киевской области прозвучали взрывы, предварительно известно, что ПВО сбила российский дрон

00:00 Россияне запустили несколько БПЛА по Украине. Часть из них замечена в Киевской области

С ситуацией в Украине за 15 апреля можно ознакомиться в материале: Война — день 782: оккупанты давят на востоке, продолжают атаковать дронами и ракетами

Информацию за 16 апреля смотрите по ссылке: Война — день 783: россияне применяют "амебную" тактику и продвигаются под Часовым Яром

О том, что происходило 17 апреля, читайте в материале: Война — день 784: россияне усиливают атаки на двух направлениях и штурмуют подходы к ключевому городу