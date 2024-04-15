Война — день 782: оккупанты давят на востоке, продолжают атаковать дронами и ракетами

Оперативно о главном за сутки

Российские оккупанты ни на день не останавливают свои попытки продавить линию обороны ВСУ, каждые сутки нанося сотни авиационных и ракетных ударов по всей линии фронта, ровняя с землей те немногие здания, которые там еще остались. Самыми горячими направлениями остаются Бахмутское и Авдеевское. Там оккупанты применяют тактики малых групп с использованием артиллерии и авиации. При этом с наступлением весны захватчики вновь усилили ракетный террор, с помощью которого пытаются уничтожить украинские электростанции.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 15 апреля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

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С ситуацией в Украине за 12 апреля можно ознакомиться в материале: Война — день 779: россияне продолжают воздушный террор Украины, на фронте тяжелые бои

Информацию за 13 апреля смотрите по ссылке: Война — день 780: Россия продвигается на Донбассе, а в Луганске мощный прилет

О том, что происходило 14 апреля, читайте в материале: Война — день 781: россияне штурмуют на Авдеевском направлении и копят силы для атаки Часового Яра