Не из жалости к людям: в CNN назвали причину, почему Россия начала бить по энергетике после зимы

России потребовалось время, чтобы создать оружие и разведывательные данные, необходимые для нанесения ударов

После зимы Украина передислоцировала часть ПВО от инфраструктуры на передовую. Этого ждала Россия, чтобы нанести массированный удар.

Об этом пишет CNN со ссылкой на президента украинского энергетического аналитического центра DiXi Group Елену Павленко. По ее словам, это не ошибка, это просто расстановка приоритетов.

"Думали, что если закончится зима, то наверняка мы сможем применить ПВО в других местах", — сказала она.

А заместитель министра энергетики Гринчук отметила, что в первые два года войны российские атаки были более рассеяны, запуская залпы ракет по большим частям энергетической системы Украины. Теперь удары становятся более точными и концентрированными, десятки ракет и беспилотников обрушиваются на одну цель.

"За такой короткий промежуток времени – через несколько недель этих массированных российских атак – почти все наши годовые усилия по восстановлению и ремонту были уничтожены через несколько дней, за несколько атак", – сказал Гринчук.

Издание также пишет, что есть две причины, почему Россия, возможно, ожидала весны, чтобы начать свою новую стратегию.

Во-первых, России потребовалось время, чтобы создать оружие и разведывательные данные, необходимые для нанесения ударов, сказал Харченко. "Эта стратегия явно разрабатывалась долго, они потратили много времени на ее разработку, они четко собирали разведывательные данные и очень тщательно готовились к этим атакам", – сказал Харченко.

"Во-вторых, Россия, возможно, ожидала, пока украинские электростанции не станут менее защищены противовоздушной обороной, которая становится все более дефицитным ресурсом после двух лет войны, и благодаря помощи Соединенных Штатов Конгресс остановил на месяце", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что на днях Путин попытался прикрыть зимнюю беспомощность российских войск, не наносившую ударов по энергетике зимой тем, что Россия якобы не делала этого по "гуманитарным соображениям". На самом деле, на тот момент удары российских террористов не принесли бы желаемого для них результата, поскольку Украина на тот момент имела сильную ПВО и запасы ракет – сейчас из-за бездействия союзников и того и другого уже не хватает.

Ранее "Телеграф" писал, что 11 апреля в результате массированной атаки РФ против Украины в городе Украинка Киевской области была полностью уничтожена Трипольская ТЭС. Станция была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Черкасской и Житомирской областях.