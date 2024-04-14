Есть два самых горячих направления: что сейчас происходит на фронте (карта)

Оккупанты пытаются выбить наши подразделения с занимаемых позиций

За прошедшие сутки на фронте произошло 76 боевых столкновений. Больше всего атак было совершено врагом на Бахмутском и Новопавловском направлениях.

Об этом говорится в свежей сводке Генштаба ВСУ. Отмечается, что российские оккупанты нанесли один ракетный и 109 авиационных ударов.

Также на сутки противником было совершено 115 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших военных и населенным пунктам.

На Бахмутском направлении было отражено 36 атак захватчиков в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Выемка, Спорное, Раздолевка, Ивановское, Новый, Опытное, Клещеевка, Андреевка Донецкой области.

22 раза противник пытался прорвать оборону на Новопольском направлении. Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Урожайное Донецкой области, где враг 22 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Авдеевском направлении наши защитники отразили 9 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Новобахмутовка, Бердичи, Тоненькое, Первомайское и Невельское.

Еще 6 атак было на Ореховском направлении в районе Старомайорского Донецкой области и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты пытаются выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки враг совершил 3 безуспешных атаки позиций наших войск.

На Купянском и Лиманском направлениях враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

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