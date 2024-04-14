Є два найгарячіші напрями: що зараз відбувається на фронті (карта)

Окупанти намагаються вибити наші підрозділи з позицій

Минулої доби на фронті сталося 76 бойових зіткнень. Найбільше атак було здійснено ворогом на Бахмутському та Новопавлівському напрямках.

Про це йдеться у свіжому зведенні Генштабу ЗСУ. Зазначається, що російські окупанти завдали одного ракетного та 109 авіаційних ударів.

Також на добу противником було здійснено 115 обстрілів із реактивних систем залпового вогню за позиціями наших військових та населених пунктів.

На Бахмутському напрямку було відбито 36 атак загарбників у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Роздолівка, Іванівське, Новий, Опитне, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

22 рази противник намагався прорвати оборону на Новопольському напрямі. Сили оборони продовжують стримувати ворога у районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області, де ворог 22 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 9 атак у районах населених пунктів Новокалинове, Новобахмутівка, Бердичі, Тоненьке, Первомайське та Невельське.

Ще 6 атак було на Оріхівському напрямку в районі Старомайорського Донецької області та на північний захід від Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти намагаються вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Минулої доби ворог здійснив 3 безуспішних атаки позицій наших військ.

На Куп’янському та Лиманському напрямах ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

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