Війна — день 782: окупанти тиснуть на сході, продовжують атакувати дронами та ракетами

Оперативно про головне за добу

Російські окупанти ні на день не зупиняють свої спроби продавити лінію оборони ЗСУ, щодобово завдаючи сотні авіаційних та ракетних ударів по всій лінії фронту, рівняючи із землею ті залишки будинки, які там ще залишилися. Найгарячішими напрямками залишаються Бахмутський та Авдіївський. Там окупанти застосовують тактики малих груп із використанням артилерії та авіації. При цьому із настанням весни загарбники знову посилили ракетний терор, за допомогою якого намагаються знищити українські електростанції.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 15 квітня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Повітряних тривог наразі немає. Безпілотники, ракети або тактична авіація терористів не фіксуються.

00:00 Глава МЗС Дмитро Кулеба не виключив можливості того, що системи Patriot захищатимуть територію України з Польщі

Із ситуацією в Україні за 12 квітня можна ознайомитись у матеріалі: Війна — день 779: росіяни продовжують повітряний терор України, на фронті важкі бої

Інформацію за 13 квітня дивіться за посиланням: Війна — день 780: Росія просувається на Донбасі, а в Луганську потужний приліт

Про те, що відбувалося 14 квітня, читайте у матеріалі: Війна — день 781: росіяни штурмують на Авдіївському напрямку і збирають сили для атаки Часового Яру