Росіяни наближаються до Часового Яру: ворог серйозно просунувся за ніч, і не тільки там (мапа)

Просування супротивника вглиб українських територій склало до 500 метрів

На фронті тривають запеклі бої за Часів Яр. Окупанти, ймовірно, на жаль, змогли просунутися до міста ще сильніше. І не тільки до нього.

Про це повідомив відомий український блогер Роман Шрайк, посилаючись на дані моніторингової спільноти Deep State. Згідно з ними, росіяни в ніч на 15 квітня могли захопити ще більше територій у напрямку міста. Просування супротивника вглиб українських територій склало до 500 метрів.

На жаль, це не єдина ділянка фронту, де окупаційні війська, ймовірно, змогли просунутися минулої ночі. Також вони наступають у районі Новобахмутівки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що окрім Часового Яру Росія почала посилено атакувати ще один важливий населений пункт. Він знаходиться на Запорізькому напрямку.

Також ми розповідали про те, як сьогодні виглядає Часів Яр, який штурмують росіяни. У місті практично не залишилося цілих будинків — ворог не соромиться бити по житловій забудові. У багатоповерхівках видно сліди пожеж та величезні дірки від попадання снарядів.