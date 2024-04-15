Россияне приближаются к Часовому Яру: враг серьезно продвинулся за ночь, и не только там (карта)

Продвижение противника вглубь украинских территорий составило до 500 метров

На фронте продолжаются ожесточенные бои за Часов Яр. Оккупанты, вероятно, к сожалению, смогли продвинуться к городу еще сильнее. И не только к нему.

Об этом сообщил известный украинский блогер Роман Шрайк, ссылаясь на данные мониторингового сообщества Deep State. Согласно им, россияне в ночь на 15 апреля могли захватить еще больше территорий в направлении города. Продвижение противника вглубь украинских территорий составило до 500 метров.

К сожалению, это не единственный участок фронта, где оккупационные войска, вероятно, смогли продвинуться за прошлую ночь. Также они наступают в районе Новобахмутовки.

Напомним, ранее мы писали о том, что помимо Часового Яра Россия начала усиленно атаковать еще один важный населенный пункт. Он находится на Запорожском направлении.

Также мы рассказывали о том, как сегодня выглядит Часов Яр, который штурмуют россияне. В городе практически не осталось целых домов — враг не стесняется бить по жилой застройке. В многоэтажках видны следы пожаров и огромные дыры от попадания снарядов.