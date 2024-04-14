И снова расстрелы: Сырский рассказал о мощной попытке россиян прорваться (карта)

Реализации планов противника мешает героическая оборона наших бригад

Главком ВСУ Александр Сырский провел работу вблизи Часового Яра, за который прямо сейчас ведутся ожесточенные бои. Враг пытается прорвать украинскую оборону.

Об этом генерал сообщил в своем Telegram-канале. По его словам, высшее российское военное руководство поставило задачу своим войскам захватить Времен Яр до 9 мая.

В настоящий момент, объясняет глава ВСУ, враг также сосредотачивает усилия для прорыва нашей обороны западнее Бахмута, выхода к каналу Северский Донец – Донбасс, овладении населенным пунктом Времен Яр, создании условий для дальнейшего продвижения в Краматорскую агломерацию. Впрочем, реализации планов противника мешает героическая оборона наших бригад.

"Наши войска буквально вгрызшиеся в землю, сдерживают ежедневные атаки врага. Используя численное преимущество и разнообразные мотивационные факторы, в том числе расстрелы, отдельные группы пехоты противника вышли в микрорайон "Новый", но были уничтожены ударами FPV-камикадзе и огнем артиллерии", — подчеркивает Сырский.

Вместе с тем, акцентирует генерал, угроза остается актуальной. По словам Сырского, в целях адекватного реагирования на действия противника и укрепления обороны наших войск в этом направлении были приняты меры по существенному усилению бригад боеприпасами, дронами, средствами РЭБ.

"Главный вывод из двухдневной работы на фронте – необходимость повышения качества подготовки, в том числе морально-психологической составляющей, наращивание численности высокотехнологичных беспилотных систем разного назначения с подготовленными операторами, повышение качества проведения асимметричных действий с целью снижения боевого потенциала противника. Продолжаем проведение организационных мероприятий с упором на повышение эффективности управления, исключение дублирования, направление высвободившихся ресурсов на обеспечение боевых частей и подразделений.

Главная задача этих мероприятий – наращивание боеспособности наших войск, сохранение жизни наших воинов, срыв планов врага, обеспечение подготовки резервов", — сказал он.

Как сообщал "Телеграф", командир Отдельной Президентской бригады подполковник Павел Куриленко считает, что к лету россияне могут пойти в полномасштабное мощное наступление. Из-за нехватки вооружения и боеприпасов Украина может потерять большие территории — вплоть до Днепра.