Стає все гарячіше: російські окупанти посилили тиск на двох напрямках на сході

Російські окупанти гоняться за символізмом

Останніми днями в Україні ситуація на східному напрямку загострилася ще більше. Росіяни продовжують тиснути чи не всюди та найгарячішими залишаються Бахмутський та Авдіївський напрямки.

Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в етері телемарафону. За словами військового, росіяни гоняться за символізмом.

"Останніми днями обстановка на східному фронті загострилася. Це пов'язано з активізацією наступальних дій противника після президентських виборів, а також із тим, що російське військове керівництво поставило завдання до 9 травня захопити Часів Яр. Це їхній певний символізм", — стверджує Волошин.

Цілодобові штурми малими групами, супровід артилерією та авіацією, виснаження ресурсів — тактика росіян під Часовим Яром залишається незмінною, зазначає речник "Хортиці".

"Попри це Сили оборони завдають значної шкоди противнику в живій силі та техніці" на всій лінії зіткнення", — підкреслює Волошин.

Мапа від Deep State

З огляду на загострення ситуації, керівництвом було ухвалено відповідні рішення. Ймовірно, йдеться про візит Сирського на бойові позиції. За словами речника ОСУВ "Хортиця", "рішення є, вони будуть втілені в життя".

На запитання, чи встигне Україна посилити фронт засобами РЕБ і ППО, спікер відповів коротко: "Встигнемо".

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що армія РФ зосереджує зусилля для прориву оборони ЗСУ на захід від Бахмута, для виходу до каналу Сіверський Донець — Донбас та оволодіння населеним пунктом Часів Яр, а також створення умов для подальшого просування до Краматорської агломерації. Про це Головком Сирський писав у своєму Telegram.