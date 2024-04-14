Війна — день 781: росіяни штурмують на Авдіївському напрямку і збирають сили для атаки Часового Яру

Оперативно про головне за добу

Російські окупанти активізували свої атаки на всій лінії фронту та штурмовими групами за підтримки бронетехніки намагається прорвати оборону ЗСУ. Загарбники збирають свої резерви для того, щоб захопити Часів Яр і використовують перевагу в живій силі, щоб спробувати прорватися на Авдіївському напрямку. Однак такі активні бойові дії обертаються для росіян великими втратами, через що бойові підрозділи доводиться тягнути навіть з іншого боку материка.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 14 квітня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У російській Курській області оголошено загрозу застосування БПЛА, а в області фіксували прольоти дронів.

Про те, що відбувалося 11 квітня, читайте у матеріалі: Війна — день 778: ворог влаштував масовану атаку по Україні, акцент — на дві області

Із ситуацією в Україні за 12 квітня можна ознайомитись у матеріалі: Війна — день 779: росіяни продовжують повітряний терор України, на фронті важкі бої

Інформацію за 13 квітня дивіться за посиланням: Війна — день 780: Росія просувається на Донбасі, а в Луганську потужний приліт