Росіяни намагаються прорвати лінію оборони

Російські окупанти продовжують тиснути по всій лінії фронту, а Авдіївський і Бахмутський напрямки залишаються найскладнішими. Ситуація ускладнила після проведення президентських виборів у Росії.

Проте українські бійці тримають оборону та дають відсіч ворогу. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОСУВ Хортиця Назар Волошин.

"На лінії фронту відбуваються не просто дрібні зіткнення. Ворог зараз намагається виснажити нашу армію, користуючись перевагами у живій силі та техніці, ведуть бої і намагаються прорватися на всій лінії бойового зіткнення, навіть не на окремих ділянках", — зауважив Волошин.

Росіяни, як зазначив речник, використовують велику кількість артилерії, танків застосовують авіацію та намагаються максимально наблизитись до лінії зіткнення, аби перейти до штурмових дій.

Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні повідомляє, що найбільше атак було здійснено саме на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Протягом доби було зафіксовано 60 бойових зіткнень.

На Бахмутському напрямку українські бійці відбили 28 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка, Новий, Опитне, Андріївка, Іванівське, Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Григорівка, Калинівка, Часів Яр Донецької області.

Бахмутський напрямок на мапі Deep State

На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 7 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Новобахмутівка, Бердичі, Первомайське та Невельське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Також завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Уманське та Верхньоторецьке Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Новокалинове, Новобахмутівка, Семенівка, Нетайлове Донецької області.

Авдіївський напрямок на мапі Deep State

Раніше "Телеграф" писав, що Україна опинилася в надскладному становищі через відсутність боєприпасів та зброї. Усі прогнози щодо того, чи утримає Україна фронт, зараз ґрунтуються тільки на західній допомозі – якої або немає взагалі, або вона в найкращому разі надходить з великим запізненням. Про це сказав командир Окремої Президентської бригади підполковник Павло Куриленко.