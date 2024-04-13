Росія відправляє в Україну війська з віддаленого регіону: у ЗСУ розповіли про наслідки

В Україні не надто здивовані рішенням росіян

Якщо Росія наважиться перекинути в Україну війська Тихоокеанського флоту, то цим оголить частину своїх кордонів. При цьому у ЗСУ не бачать принципової різниці від того, кого саме країна-окупант надішле на забій.

Про це розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі єдиного марафону українських новин. За його словами, для України нічого нового у цій ситуації немає.

"Снаряду 155-мм все одно морпіх це або зек із "Вагнера". Вбиває їх приблизно однаково", — сказав він.

Водночас він визнав, що оскільки йдеться про контрактників, то у них може бути краща військова підготовка. Однак Плетенчук наголосив, що за десятиліття війни українських військових уже не можна чимось здивувати.

"Це вже можна сказати, що це геополітичні наслідки вторгнення в Україну для Російської Федерації. Ще незрозуміло, чим вони закінчаться для них", — підсумував речник ВМС.

Як повідомлялося раніше, у ГУР поінформували, що Росія відправляє на війну проти України війська Тихоокеанського флоту. Йдеться про 2 тисячі військовослужбовців із Приморського та Камчатського країв. Розвідка інформує, що це робиться з метою поповнення своїх бойових та санітарних втрат.

При цьому російське угруповання в Україні зараз і так на 15% більше, ніж на початку повномасштабного вторгнення. Зараз РФ на шляху до того, щоб командувати найбільшою армією на континенті.