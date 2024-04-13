Россия отправляет в Украину войска из отдаленного региона: в ВСУ рассказали о последствиях

В Украине не особо удивлены решением россиян

Если Россия решится перебросить в Украину войска Тихоокеанского флота, то тем самым обнажит часть своих границ. При этом в ВСУ не видят принципиальной разницы от того, кого именно страна-оккупант пришлет на убой.

Об этом рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире единого марафона украинских новостей. По его словам, для Украины ничего нового в этой ситуации нет.

"Снаряду 155-мм все равно морпех это или зек из "Вагнера". Убивает их примерно одинаково", — сказал он.

Вместе с тем он признал, что поскольку речь идет о контрактниках, то у них может быть лучше военная подготовка. Однако Плетенчук подчеркнул, что за десятилетие войны украинских военных уже нельзя чем-то удивить.

"Это уже можно сказать, что это геополитические последствия вторжения в Украину для Российской Федерации. Еще непонятно, чем они закончатся для них", — подытожил спикер ВМС.

Как сообщалось ранее, в ГУР проинформировали, что Россия отправляет на войну против Украины войска Тихоокеанского флота. Речь идет о 2 тысячах военнослужащих из Приморского и Камчатского краев. Разведка информирует, что это делается с целью восполнения своих боевых и санитарных потерь.

При этом, российская группировка в Украине сейчас и так на 15% больше, нежели в начале полномасштабного вторжения. Сейчас РФ на пути к тому, чтобы командовать самой крупной армией на континенте.