Россияне пытаются прорвать линию обороны

Российские оккупанты продолжают давить по всей линии фронта, а Авдеевское и Бахмутское направления остаются самыми сложными. Ситуация осложнилась после проведения президентских выборов в России.

Однако украинские бойцы держат оборону и дают отпор врагу. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер ОСУВ Хортица Назар Волошин.

"На линии фронта происходят не просто мелкие столкновения. Враг сейчас пытается истощить нашу армию, пользуясь преимуществами в живой силе и технике, ведут бои и пытаются прорваться по всей линии боевого столкновения, даже не на отдельных участках", — отметил Волошин.

Россияне, как отметил спикер, используют большое количество артиллерии, танков применяют авиацию и пытаются максимально приблизиться к линии столкновения, чтобы перейти к штурмовым действиям.

Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке сообщает, что больше всего атак было совершено именно на Бахмутском и Авдеевском направлениях. В течение суток было зафиксировано 60 боевых столкновений.

На Бахмутском направлении украинские бойцы отразили 28 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка, Новый, Опросное, Андреевка, Ивановское, Клещиевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в том числе Григоровка, Калиновка, Часов Яр Донецкой области.

Бахмутское направление на карте Deep State

На Авдеевском направлении ВСУ отразили 7 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Новобахмутовка, Бердичи, Первомайское и Невельское Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Также нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Уманское и Верхнеторецкое Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, среди них Новокалиново, Новобахмутовка, Семеновка, Нетайлово Донецкой области.

Авдеевское направление на карте Deep State

Ранее "Телеграф" писал, что Украина оказалась в сверхсложном положении из-за отсутствия боеприпасов и оружия. Все прогнозы относительно того, удержит ли Украина фронт, сейчас основываются только на западной помощи – которой либо нет вообще, либо в лучшем случае поступает с большим опозданием. Об этом сказал командир Отдельной Президентской бригады подполковник Павел Куриленко.