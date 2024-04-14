Можна і цивільним: при 3-й штурмовій запустили школу FPV-дронів, але не безкоштовну

Заклад має власну унікальну трасу для польотів на FPV

Опанувати фах, здобути необхідні навички або покращити ті, що вже маєте. Третя штурмова відкрила набір в школу операторів FPV. Навчатися можуть як цивільні, так і військові.

Про це, зокрема, написав у своєму Telegram-каналі заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін. Зазначив, що автор ідеї та ініціатор створення школи — командир протитанкового батальйону 3-ї штурмової на позивний "Ромаха".

"Інструктори, які здобули досвід в найважчих боях на Бахмутському та Авдіївському напрямках, будуть ділитись своїми знаннями та вчити робити головне — максимально ефективно вбивати російських окупантів та знищувати їхню техніку", — пише Жорін.

Школа має яскраву назву — "Kill House" та власний сайт, перейти на який можна за покликанням. Зазначається, що заклад має власну унікальну трасу для польотів та спеціально розроблений курс підготовки від бойових інструкторів.

"Засновники школи "Kill House" визначили свою місію в тому, щоб зробити доступною якісну підготовку з оперування FPV-дронами для широкого кола людей: від цивільних новачків до професійних пілотів. Ми прагнули створити сприятливе навчальне середовище, де студенти зможуть вивчити не тільки технічні аспекти FPV, але й розвинути свої навички пілотування, оволодіти стратегією польоту та навчитися ефективно працювати", — йдеться на сайті школи.

Навчання не безплатне. Вартість варіативна, залежно від того, військовий ви чи цивільний. Тривалість навчання 7-10 днів.

Якщо ви цивільний і бажаєте освоїти фах оператора дрона для себе, або, оволодівши цією спеціальністю, долучитись до 3 ОШБр — вартість курсу складає 8 тис. грн.

Якщо ви військовий і бажаєте освоїти фах оператора дрона для себе, або, оволодівши цією спеціальністю, долучитись до 3 ОШБр — вартість курсу складає 4 тис. грн.

Вартість навчання в школі

"FPV-траси відкриті й для досвідчених операторів. Літай, випробовуй, вдосконалюй навички на базі школи Третьої штурмової бригади", — пишуть на сайті та зазначають — деталі за номером телефону або у месенджерах. Всі контакти зазначені у відповідному розділі на сайті школи.

Окремо зауважується, що після проходження програми видається спеціальний сертифікат, який знадобиться у разі мобілізації. Також на сайті зазначається, що анкетні дані здобувачів фаху не передаються до ТЦК. Також відкреслено, що бригада не видає повістки.

"У разі мобілізації ви вже будете сертифікованим оператором FPV-дрона", — йдеться на сайті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Україна суттєво наростила кількість використання FPV-дронів на полі бою та продовжує у цьому плані значно випереджати росіян. Дрони використовують не лише в атаках, але і в обороні, що вже призвело до величезних втрат в особовому складі та техніці росіян, а також може започаткувати нову еру в оборонних доктринах.