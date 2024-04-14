Можно и гражданским: при 3-й штурмовой запустили школу FPV-дронов, но не бесплатную

Заведение имеет собственную уникальную трассу для полетов на FPV

Освоить профессию, получить необходимые навыки или улучшить уже имеющиеся. Третья штурмовая открыла набор в школу операторов FPV. Учиться могут как гражданские, так и военные.

Об этом, в частности, написал в своем Telegram-канале заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин. Автор идеи и инициатор создания школы — командир противотанкового батальона 3-й штурмовой на позывной "Ромаха".

"Инструкторы, получившие опыт в тяжелейших боях на Бахмутском и Авдеевском направлениях, будут делиться своими знаниями и учить делать главное — максимально эффективно убивать российских оккупантов и уничтожать их технику", — пишет Жорин.

Школа имеет яркое название — "Kill House" и собственный сайт, перейти на который можно по ссылке. Отмечается, что заведение имеет свою уникальную трассу для полетов и специально разработанный курс подготовки от боевых инструкторов.

"Учредители школы "Kill House" определили свою миссию в том, чтобы сделать доступной качественную подготовку по оперированию FPV-дронами для широкого круга людей: от гражданских новичков до профессиональных пилотов. Мы стремились создать благоприятную учебную среду, где студенты смогут изучить не только технические аспекты FPV, но и развить свои навыки пилотирования, овладеть стратегией полета и научиться эффективно работать", — говорится на сайте школы.

Обучение не бесплатное. Стоимость вариативная, в зависимости от того, военный вы или гражданский. Продолжительность обучения 7-10 дней.

Если вы гражданский и хотите освоить профессию оператора дрона для себя, или, овладев этой специальностью, приобщиться к 3 ОШБр — стоимость курса составляет 8 тыс. грн.

Если вы военный и хотите освоить профессию оператора дрона для себя, или, овладев этой специальностью, присоединиться к 3 ОШБр — стоимость курса составляет 4 тыс. грн.

Стоимость обучения в школе

"FPV-трассы открыты и для опытных операторов. Летай, испытывай, совершенствуй навыки на базе школы Третьей штурмовой бригады", — пишут на сайте и отмечают — детали по телефону или в мессенджерах. Все контакты указаны в соответствующем разделе на сайте школы.

Отдельно отмечается, что после прохождения программы выдается специальный сертификат, который пригодится в случае мобилизации. Также на сайте отмечается, что анкетные данные соискателей специальности не передаются в ТЦК. Также отмечено, что бригада не выдает повестки.

"В случае мобилизации вы уже будете сертифицированным оператором FPV-дрона", — говорится на сайте.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что Украина существенно нарастила количество использования FPV-дронов на поле боя и продолжает в этом плане значительно опережать россиян. Дроны используются не только в атаках, но и в обороне, что уже привело к огромным потерям в личном составе и технике россиян, а также может положить начало новой эре в оборонных доктринах.