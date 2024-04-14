Война — день 781: россияне штурмуют на Авдеевском направлении и копят силы для атаки Часового Яра

Оперативно о главном за сутки

Российские оккупанты активизировали свои атаки на всей линии фронта и штурмовыми группами при поддержке бронетехники пытается прорвать оборону ВСУ. Захватчики собирают свои резервы для того, чтобы захватить Часов Яр и используют преимущество в живой силе, чтобы попытаться прорваться на Авдеевском направлении. Однако столь активные боевые действия оборачиваются для россиян большими потерями, из-за чего боевые подразделения приходится тащить даже с другой стороны материка.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 14 апреля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В российской Курской области объявлена угроза применения БПЛА, а в области фиксировали пролеты дронов.

О том, что происходило 11 апреля, читайте в материале:Война — день 778: враг устроил массированную атаку по Украине, акцент — на две области

С ситуацией в Украине за 12 апреля можно ознакомиться в материале: Война — день 779: россияне продолжают воздушный террор Украины, на фронте тяжелые бои

Информацию за 13 апреля смотрите по ссылке: Война — день 780: Россия продвигается на Донбассе, а в Луганске мощный прилет