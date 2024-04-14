Становится все горячее: российские оккупанты усилили давление на двух направлениях на востоке.

Российские оккупанты гонятся за символизмом

В последние дни в Украине ситуация на восточном направлении обострилась еще больше. Россияне продолжают давить едва ли не повсюду и самыми горячими остаются Бахмутское и Авдеевское направления.

Об этом рассказал спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона. По словам военного, россияне гонятся за символизмом.

"В последние дни обстановка на восточном фронте обострилась. Это связано с активизацией наступательных действий противника после президентских выборов, а также с тем, что российское военное руководство поставило задачу до 9 мая захватить Часов Яр. Это их символизм", — утверждает Волошин.

Круглосуточные штурмы малыми группами, сопровождение артиллерией и авиацией, истощение ресурсов — тактика россиян под Часовым Яром остается неизменной, отмечает спикер "Хортицы".

"Несмотря на это, Силы обороны наносят значительный вред противнику в живой силе и технике "на всей линии столкновения", — подчеркивает Волошин.

Карта от Deep State

Учитывая обострение ситуации, руководство приняло соответствующие решения. Вероятно, речь идет о визите Сырского на боевые позиции. По словам спикера ОСГВ "Хортица", "решения есть, они будут воплощены в жизнь".

На вопрос, успеет ли Украина усилить фронт средствами РЭБ и ПВО, спикер ответил коротко: "Успеем".

Напомним, ранее мы сообщали о том, что армия РФ сосредотачивает усилия для прорыва обороны ВСУ западнее Бахмута, для выхода к каналу Северский Донец — Донбасс и овладения населенным пунктом Часов Яр, а также создания условий для дальнейшего продвижения в Краматорскую агломерацию. Об этом Главком Сырский писал в своем Telegram.