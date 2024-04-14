"Зараз все реально": Кулеба розповів, як НАТО може захистити небо України без передачі ППО

Україна та Захід розглядають різні варіанти

Сценарій, за якого системи ППО Patriot у Польщі захищатимуть західні області України, не є фантастикою. При цьому таке їх використання було б корисним і країнам НАТО.

Про це розповів голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі єдиного марафону новин. За його словами, наразі розглядаються різні варіанти.

"Наразі все реально. Насправді це захистило б країни НАТО від "прильотів" дронів або ракет на їхню територію", — сказав він.

Міністр пояснив, що останнім часом на цю тему ведеться багато переговорів, під час яких обговорюються можливості не лише передачі систем ППО на постійній основі.

За його словами, він також пропонував і варіанти з орендою, і варіанти з прикриттям кордонів країн НАТО.

Як повідомлялося раніше, 13 квітня стало відомо, що Німеччина пообіцяла Україні передати ще одну систему ППО Patriot. При цьому в повідомленні Бундесверу йдеться про те, що ця передача буде проведена "негайно".

Після цього президент Володимир Зеленський повідомив, що, крім Patriot з Берліном, також ведуться переговори про передачу ще однієї системи ЗРК IRIS-T.