Передадуть негайно: одна із країн НАТО поставить Україні систему ППО Patriot

Інші країни НАТО схвалили передачу додаткової установки ЗРК

На тлі потужних атак Росії на Україну Німеччина вирішила посилити допомогу Силам оборони. Міноборони країни передає додаткову систему ППО Patriot.

Про це повідомляють німецькі ЗМІ з посиланням на заяву Бундесверу у суботу, 13 квітня. У відомстві зазначили, що постаралися якнайшвидше відреагувати на запит від України.

"На запит українського уряду та за погодженням з нашими союзниками Німеччина передасть Україні ще одну систему PATRIOT на додаток до систем ППО, які вже поставлені та ще плануються", — сказано в повідомленні Міноборони Німеччини.

Президент України Володимир Зеленський подякував Німеччині за надану допомогу та зазначив, що ЗСУ отримають не лише ЗРК Patriot. У глави держави також відбулася результативна розмова із канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

"Вдячний канцлеру за рішення щодо постачання ще однієї додаткової системи Patriot в Україну та ракет до наявних систем ППО. Дякую, Олафе, за твоє лідерство! Це справжній прояв підтримки України в критичний для нас час. Закликаю всіх інших лідерів держав-партнерів наслідувати цей приклад ", — написав Володимир Зеленський.

Він також обговорив із Шольцом підготовку до конференції з відновлення URC2024 у Берліні, розповів про підготовку до інавгураційного Саміту світу у Швейцарії у червні.

У Міноборони Німеччини наголосили, що передача військової допомоги відбудеться "негайно". Це стало можливим завдяки "інтенсивним зусиллям" міністра оборони Бориса Пісторіуса та міністра закордонних справ Анналени Бербок, підкреслили в Міноборони Німеччини.

"Всі наші зобов’язання щодо альянсу можуть бути виконані за допомогою систем, доступних Німеччині", — заявили в міністерстві.

Водночас усі необхідні заходи щодо прискорення заміни та нових закупівель мають бути розпочаті негайно.

"Ми йдемо настільки далеко в нашій підтримці України, наскільки це можливо з огляду на нашу власну оперативну готовність", — заявив міністр оборони Борис Пісторіус у суботу.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, скільки систем Patriot потрібно Україні. Володимир Зеленський назвав кількість і наголосив, що ВСУ вкрай потребують допомоги союзників. Але в Європі заявили, що не можуть допомогти Україні посилити ППО. І це при тому, що Захід на складах має близько 100 батарей ЗРК Patriot.