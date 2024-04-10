У ЄС зробили заяву щодо Patriot для України: новини невтішні

Зараз Україна має певний запас ракет для протиповітряної оборони, але за високої інтенсивності обстрілів їх може не вистачити

Захід має близько 100 батарей Patriot. Однак передати Києву сім із них, про які просять влада України, не вдасться.

Таку заяву зробив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель. Його процитувала прес-служба Європейського союзу.

"Міністр Кулеба відчайдушно просив мене в ході нашої останньої розмови про хоча б сім батарей Patriot. Західні країни мають близько 100 батарей Patriot, проте ми все ще ніяк не можемо виділити 7 з них Україні. На наступній спільній зустрічі міністрів закордонних справ та оборони ЄС я порушу питання про постачання Україні системи ППО, щоб вона могла відбивати російські ракети», — сказав голова дипломатії ЄС.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна має певний запас ракет для протиповітряної оборони. Але за високої інтенсивності обстрілів їх може не вистачити. Крім того, з деяким видом озброєння можуть впоратися лише Patriot.

Нестача засобів протиповітряної оборони, за словами глави держави, може призвести до того, що ними користуватимуться вже не українці. Може статися, що військовим НАТО доведеться захищати свій східний фланг.

Водночас глава держави додав, що є й позитивні нюанси. Наприклад, в Україні вже є розробки систем ППО, які здатні боротися з російськими авіабомбами, що коригуються (КАБ).

Зеленський не став уточнювати, що з себе представляє ця зброю, але, вочевидь, не йдеться про далекобійні засоби боротьби з ворожою авіацією, оскільки він відзначив їх окремо.

Раніше "Телеграф" повідомив, що Німеччина негайно ініціює пошук усіх зенітних ракетних систем Patriot та інших систем ППО для України. Він відбуватиметься не лише у союзників, а й взагалі у світі.