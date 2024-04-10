В ЕС сделали заявление насчет Patriot для Украины: новости неутешительные

Сейчас у Украины есть определенный запас ракет для противовоздушной обороны, но при высокой интенсивности обстрелов их может не хватить

У Запада есть около 100 батарей Patriot. Однако передать Киеву семь из них, о которых просят власти Украины, не получится.

Такое заявление сделал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Его процитировала пресс-службу Европейского союза.

"Министр Кулеба отчаянно просил меня в ходе нашего последнего разговора о хотя бы семи батареях Patriot. Западные страны имеют около 100 батарей Patriot, однако мы всё ещё никак не можем выделить 7 из них Украине. На следующей совместной встрече министров иностранных дел и обороны ЕС я подниму вопрос о поставках Украине системы ПВО, чтобы она могла отражать российские ракеты", — сказал глава дипломатии ЕС.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что у Украины есть определенный запас ракет для противовоздушной обороны. Но при высокой интенсивности обстрелов их может не хватить. Кроме того, с некоторым видом вооружения могут справиться только Patriot.

Нехватка средств противовоздушной обороны, по словам главы государства, может привести к тому, что ими будут пользоваться уже не украинцы. Может случиться так, что военным НАТО придется защищать свой восточный фланг.

Вместе с тем, глава государства добавил, что есть и положительные нюансы. Например, в Украине уже есть разработки систем ПВО, которые способны бороться с российскими корректируемыми авиабомбами (КАБ).

Зеленский не стал уточнять, что из себя представляет это оружие, но по всей видимости речь не идет о дальнобойных средствах борьбы с вражеской авиацией, поскольку он отметил их отдельно.

Ранее "Телеграф" сообщил, что Германия немедленно инициирует поиск всех зенитных ракетных систем Patriot и других систем ПВО для Украины. Он будет происходить не только у союзников, но вообще в мире.