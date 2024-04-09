Голова МЗС Німеччини зробила тривожну заяву щодо систем Patriot для України

Західні країни повинні робити більше, щоб не дозволити Росії "розбомбити Харків на порох"

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що їх запаси систем Patriot майже вичерпно. Тому вона сподівається, що до зустрічі міністрів закордонних справ G7 буде ясність щодо того, хто може надати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони.

Про це повідомляє n-tv, цитуючи Анналену Бербок. За її словами, західні країни повинні робити більше, щоб не дозволити Росії "розбомбити Харків на порох".

"На жаль, запаси наших власних систем Patriot зараз майже вичерпані", – додала голова МЗС.

Бербок наголосила, що потрібно провести огляд усіх систем Patriot в Європі і світі. Бо треба зрозуміти звідки їх можна швидко доставити в Україну.

"Я сподіваюся, що ми зможемо надати додаткову інформацію публічно на зустрічі міністрів закордонних справ G7", – каже Бербок.

Зауважимо, міністри закордонних справ G7 зустрічаються 19 квітня на італійському острові Капрі.

Нагадаємо, на початку квітня стало відомо, що Німеччина негайно ініціювала пошук усіх наявних зенітних ракетних систем Patriot та інших систем ППО для України. Це стосувалось не лише союзників, а й взагалі світу.

Раніше "Телеграф" писав, що президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію з браком снарядів у ЗСУ.