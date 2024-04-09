Глава МИД Германии сделала тревожное заявление относительно систем Patriot для Украины

Западные страны должны делать больше, чтобы не позволить России "разбомбить Харьков в прах"

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что их запасы систем Patriot почти исчерпаны. Поэтому она надеется, что до встречи министров иностранных дел G7 будет ясность, кто может предоставить Украине дополнительные средства противовоздушной обороны.

Об этом сообщает n-tv, цитируя Анналену Бербок. По ее словам, западные страны должны делать больше, чтобы не позволить России "разбомбить Харьков в прах".

"К сожалению, запасы наших собственных систем Patriot сейчас почти исчерпаны", – добавила глава МИД.

Бербок подчеркнула, что нужно провести осмотр всех систем Patriot в Европе и мире. Потому что надо понять, откуда их можно быстро доставить в Украину.

"Я надеюсь, что мы сможем предоставить дополнительную информацию публично на встрече министров иностранных дел G7", – говорит Бербок.

Отметим, министры иностранных дел G7 встречаются 19 апреля на итальянском острове Капри.

Напомним, в начале апреля стало известно, что Германия немедленно инициировала поиск всех зенитных ракетных систем Patriot и других систем ПВО для Украины. Это касалось не только союзников, но и всего мира.

Ранее "Телеграф" писал, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с нехваткой снарядов в ВСУ.