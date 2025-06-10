Атакували станцію "швидкої" та пологовий, є загиблі. Які наслідки обстрілу Одеси (фото та відео) - оновлено

Пошкоджено будівлі та автівки

Масштабна атака Росії на Одесу сталася в ніч на вівторок, 10 червня. Зруйновані та пошкоджені житлові будинки у середмісті, уламки дрона впали на пологовий будинок. Кількість загиблих зросла до двох — це 59-річний чоловік та чоловік 1967 року народження.

Оновлено. Кіпер поінформував, що кількість загиблих зросла до двох людей. Під завалами знайшли тіло чоловіка 1967 року народження.

"Поранення отримали 9 людей, четверо з них шпиталізовані у медичні заклади в стані середнього ступеню важкості, інші – продовжують лікування амбулаторно … Також через російський дроновий удар пошкоджена станція переливання крові", — повідомив глава Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Також вщент зруйнована адміністративна будівля станції екстреної медичної допомоги. На місці пожежа. Є пошкоджені карети швидкої допомоги. Постраждалих серед персоналу немає", — написав він.

Як виглядає пологовий будинок після атаки

Мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що зафіксовано влучання в житловий будинок. Руйнування значні, людям запропонували тимчасове розміщення.

"Унаслідок нічної атаки ударними безпілотниками пошкоджено адміністративну частину пологового будинку. На щастя, немає жертв і постраждалих. Але сам факт, що під ударом опинився заклад, де народжується життя, вражає своєю жорстокістю", — написав він та показав фото пологового.

В небі над регіоном знищено три російські "шахеди"

Як повідомили Військово-Морські Сили ЗС України, в ніч на 10 червня військові моряки знищили три безпілотники РФ. Військово-Морські Сили Збройних Сил України відбивали атаку разом із підрозділами інших складових Сил оборони.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 10 червня Росія здійснила черговий масований обстріл Києва. Є руйнування, спалахнули численні пожежі, на ранок небо над столицею затягнув дим, якість повітря погіршилася. Відомо про чотирьох постраждалих.