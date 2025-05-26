Від дому залишилася тільки стіна: як Одещина пережила атаку окупантів (фото)

Одещина вкотре здригалась від вибухів

Росія в ніч з 25 на 26 травня масовано атакувала Україну дронами та ракетами. Одещина традиційно була в епіцентрі вогню та вибухів.

У нічній атаці російських дронів на Одещину було зруйновано житловий будинок площею 100 квадратних метрів — від нього залишилася лише одна стіна. Окупанти також пошкодили дахи кількох будинків, гаражі та автомобілі. Про це повідомляють у ДСНС України.

Рятувальники оперативно загасили пожежу, яка виникла після влучання ворожого дрону. На щастя, жертв серед цивільного населення немає.

В Одеському районі дрони також пошкодили дахи житлових будинків, надвірну споруду, два гаражі, три легкові автомобілі та паркан. Постраждав газопровід, але загоряння не виникло.

За іншою адресою окупанти зруйнували два гаражі, які згоріли після влучання. Знищено легковий автомобіль та пошкоджено житловий будинок.

Прокурори розслідують нічну атаку по Одеському та Білгород-Дністровському районах за фактом вчинення воєнних злочинів. Триває огляд місць влучань для встановлення повного переліку руйнувань і пошкоджень. Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Також раніше "Телеграф" показував, як виглядає атакований Росією дім у Києві. Тривога у Києві оголошувалася тричі за ніч.