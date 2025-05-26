От дома осталась только стена: как Одесчина пережила атаку окупантов (фото)

Одесчина в очередной раз содрогалась от взрывов

Россия в ночь с 25 на 26 мая массированно атаковала Украину дронами и ракетами. Одесчина традиционно находилась в эпицентре огня и взрывов.

В ночной атаке русских дронов в Одесскую область был разрушен жилой дом площадью 100 квадратных метров — от него осталась лишь одна стена. Оккупанты также повредили крыши нескольких домов, гаражи и автомобили. Об этом сообщают в ГСЧС Украины.

Спасатели оперативно потушили пожар, возникший после попадания вражеского дрона. К счастью, жертв среди гражданского населения нет.

В Одесском районе дроны также повредили крыши жилых домов, дворовое сооружение, два гаража, три легковых автомобиля и забор. Пострадал газопровод, но возгорание не возникло.

По другому адресу кафиры разрушили два гаража, которые сгорели после попадания. Уничтожен легковой автомобиль и поврежден жилой дом.

Прокуроры расследуют ночную атаку по Одесскому и Белгород-Днестровскому районам по факту совершения военных преступлений.

Также ранее "Телеграф" показывал, как выглядит атакованный Россией дом в Киеве. Тревога в Киеве объявлялась трижды за ночь.