От дома осталась только стена: как Одесчина пережила атаку окупантов (фото)
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Одесчина в очередной раз содрогалась от взрывов
Россия в ночь с 25 на 26 мая массированно атаковала Украину дронами и ракетами. Одесчина традиционно находилась в эпицентре огня и взрывов.
В ночной атаке русских дронов в Одесскую область был разрушен жилой дом площадью 100 квадратных метров — от него осталась лишь одна стена. Оккупанты также повредили крыши нескольких домов, гаражи и автомобили. Об этом сообщают в ГСЧС Украины.
Спасатели оперативно потушили пожар, возникший после попадания вражеского дрона. К счастью, жертв среди гражданского населения нет.
В Одесском районе дроны также повредили крыши жилых домов, дворовое сооружение, два гаража, три легковых автомобиля и забор. Пострадал газопровод, но возгорание не возникло.
По другому адресу кафиры разрушили два гаража, которые сгорели после попадания. Уничтожен легковой автомобиль и поврежден жилой дом.
Прокуроры расследуют ночную атаку по Одесскому и Белгород-Днестровскому районам по факту совершения военных преступлений.
Также ранее "Телеграф" показывал, как выглядит атакованный Россией дом в Киеве. Тревога в Киеве объявлялась трижды за ночь.