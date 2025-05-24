Обгоревшая многоэтажка и напуганные люди. Как выглядит атакованный Россией дом в Киеве (фото и видео)

Тревога в Киеве прошлой ночью объявлялась трижды

Ночная атака на Киев российскими ракетами и беспилотниками повлекла последствия, пострадали не менее 8 человек. Под удар в ночь на субботу 24 мая попали Соломенский, Святошинский, Днепровский, Оболонский и Шевченковский районы столицы.

У пострадавшей от российского обстрела девятиэтажки на Оболони побывал фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Он сделал фотографии и видео последствий российского террора.

Как видно на кадрах, здание получило повреждения, были возгорания на нескольких этажах. Выбиты окна и местами рамы. На 9-м этаже пылал балкон. Можно увидеть обломки сбитой российской цели.

На месте работали спасатели и психологи. Люди вышли на улицу, взяв с собой домашних питомцев.

Ночная атака на Киев — что известно

Минувшей ночью россияне атаковали Киев баллистическими ракетами и беспилотниками. Активно работала ПВО. Как ночью сообщил мэр Киева Виталий Кличко, обломки упали на жилой дом на Оболони. Также зафиксировано падение обломков на торговом центре в Оболонском районе.

В результате падения обломков произошло возгорание и повреждение в нескольких районах столицы:

в Соломенском районе горела квартира в жилом доме

в Святошинском — нежилое помещение

обломки также упали в Днепровском, Оболонском и Шевченковском районах

По данным Кличко по состоянию на 3 часа ночи предварительно было известно о восьми пострадавших. Двое из них были госпитализированы из Днепровского района. Еще шесть получили помощь медиков на месте — в Святошинском районе столицы.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 24 мая Россия совершила комбинированную атаку на Киев. Сначала враг обстрелял столицу баллистическими ракетами, работала ПВО.