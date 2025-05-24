Обгоріла багатоповерхівка та налякані люди. Як виглядає атакований Росією дім у Києві (фото та відео)

Тривога у Києві минулої ночі оголошувалася тричі

Нічна атака на Київ російськими ракетами та безпілотниками спричинила наслідки, постраждали щонайменше 8 людей. Під удар в ніч на суботу, 24 травня, потрапили Солом’янський, Святошинський, Дніпровський, Оболонський та Шевченківський райони столиці.

Біля постраждалої від російського обстрілу дев'ятиповерхівки на Оболоні побував фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Він зробив фото та відео наслідків російського терору.

Як видно на кадрах, будинок отримав пошкодження, були займання на кількох поверхах. Вибито вікна й місцями рами. На 9-му поверсі палав балкон. Можна побачити уламки збитої російської цілі.

На місці працювали рятувальники та психологи. Люди вийшли на вулицю, взявши із собою домашніх улюбленців.

Нічна атака на Київ — що відомо

Минулої ночі росіяни атакували Київ балістичними ракетами та безпілотниками. Активно працювала ППО. Як вночі повідомив мер Києва Віталій Кличко, уламки впали на житловий будинок на Оболоні. Також зафіксоване падіння уламків на торговий центр в Оболонському районі.

Внаслідок падіння уламків сталися займання та пошкодження в кількох районах столиці:

у Солом’янському районі горіла квартира в житловому будинку

у Святошинському — нежитлове приміщення

уламки також впали в Дніпровському, Оболонському та Шевченківському районах

За даними Кличка станом на 3 годину ночі попередньо було відомо про вісьмох постраждалих. Двох із них госпіталізували з Дніпровського району. Ще шестеро отримали допомогу медиків на місці — у Святошинському районі столиці.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 24 травня Росія здійснила комбіновану атаку на Київ. Спочатку ворог обстріляв столицю балістичними ракетами, працювала ППО.