Одесса под массированной атакой России: есть прилеты, горят авто (фото, видео)

Россияне вновь обстреляли Одессу

Поздним вечером 13 апреля российские оккупанты устроили очередной обстрел Одессы. Из-за этого в некоторых местах видны пожары.

Об этом информируют местные telegram-каналы. При этом мониторинговые группы сообщали, что в районе города наблюдалось не менее девяти беспилотников, которые появились на радарах после 22:00.

Согласно данным местных СМИ, один из беспилотников влетел в автомобиль, когда он ехал на полном ходу. Что случилось с водителем и были ли там пассажиры, пока неизвестно.

Кроме того, появлялась информация о повреждении медицинского учреждения. Городские власти сообщили о четырех пострадавших и призывали местных жителей находиться в безопасных местах.

Как сообщалось ранее, россияне 13 апреля нанесли удар баллистической ракетой по городу Сумы. Согласно данным на 14:00, было известно о том, что 31 человек погиб и еще 84 ранены. Среди погибших двое детей.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что ракетный удар россияне нанесли по зданию Конгресс-центра СумГУ и представительство уполномоченного по правам человека было разрушено. Предварительно известно, что по крайней мере одна из двух ракет "Искандер" была оснащена кассетной боеголовкой.