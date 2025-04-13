Одеса під масованою атакою Росії: є прильоти, горять авто (фото, відео)

Росіяни знову обстріляли Одесу

Пізнього вечора 13 квітня російські окупанти влаштували черговий обстріл Одеси. Через це у деяких місцях видно пожежі.

Про це інформують місцеві телеграм-канали. При цьому моніторингові групи повідомляли, що в районі міста спостерігалося щонайменше дев’ять безпілотників, які з’явилися на радарах після 22:00.

За даними місцевих ЗМІ, один із безпілотників влетів у автомобіль, коли він їхав повним ходом. Що трапилося з водієм і чи були там пасажири, поки що невідомо.

Окрім того, з’являлася інформація про пошкодження медичного закладу. Міська влада повідомила про чотирьох постраждалих і закликала місцевих жителів перебувати в безпечних місцях.

Як повідомлялося раніше, росіяни 13 квітня завдали удару балістичною ракетою по місту Суми. Згідно з даними на 14:00, було відомо про те, що 31 особа загинула і ще 84 поранені. Серед загиблих двоє дітей.

Омбудсмен Дмитро Лубинець повідомив, що ракетного удару росіяни завдали по будівлі Конгрес-центру СумДУ та представництво уповноваженого з прав людини було зруйновано. Попередньо відомо, що принаймні одна із двох ракет "Іскандер" була оснащена касетною боєголовкою.