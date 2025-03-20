Одесса в огне: Россия запустила более 20 "шахедов" на город, есть пострадавшие (фото, видео, обновлено)

В городе бушуют пожары

Взрывы в Одессе раздались вечером в четверг, 20 марта. До этого сообщалось об угрозе применения ударных БПЛА по городу.

Согласно информации мониторинговых пабликов, этой ночью ожидается 150+ БпЛА. 60+ "шахедов" сейчас в небе над Украиной. Первые БПЛА подлетели к Одессе с моря.

"Одесса — 3х БпЛА на город, Киевский, Хаджибейский районы", — сообщают мониторы в 22:00. "Одесса — все мопеды с моря к вам. Укрытие", — пишет в 22:07 Николаевский Ванек. Далее сообщили, что 17 мопедов улетают на город. Спустя некоторое время цифра выросла до 22.

"Серия взрывов в Одессе", — пишут мониторинговые паблики в 22:16. Всего в Одессе раздалось более 15 взрывов. Часть города без света, сообщают местные жители в соцсетях.

В результате атаки беспилотников в городе возникли пожары. Видео публикуют в соцсетях. Николаевский Ванек сообщает, что в результате атаки россиян есть пострадавшие. "Знаю, что девочке меньше 18 лет", — отмечает он и добавляет, что о состоянии пострадавших пока ничего не известно.

Издание "Думская" сообщает, что во время атаки был поврежден многоквартирный дом, торговый центр и предприятия. На атаку также отреагировал глава Офиса Президента Андрей Ермак. "Одесса в огне, российские дроны бьют по гражданским объектам в городе, есть пострадавшие", — написал он в своих соцсетях. Одесские власти пока не прокомментировали информацию о последствиях этой атаки.

Обновлено. Официальные власти дали комментарий о последствиях российской массированной атаки на Одессу. Глава Одесской ОВА Олег Кипер написал, что после удара россиян есть повреждения и ранены, иногда наблюдаются локальные отключения света.

"Есть повреждение гражданской инфраструктуры, в частности жилой многоэтажки, торгового центра и магазинов. Пострадали три человека, среди них несовершеннолетние. В результате российской атаки в трех локациях вспыхнули мощные пожары. Также есть локальные аварийные отключения электроэнергии в Приморском, Пересыпском и Киевском районах Одессы", – сообщил он.

Ранее "Телеграф" писал также о том, что в сети появилось видео стримов из "шахедов" во время атаки на Кропивницкий. Враг снимал с дронов свой налет на город.