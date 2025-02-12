Много российских беспилотников летят на Украину: в Одессе уже слышали взрывы

Дронов ночью будет много

С наступлением ночи россияне вновь устроили масштабные запуски беспилотников. О работе ПВО сообщали в Одессе, а также в Сумах.

Как сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов, опасность наблюдалась для Киевского района. О прилетах данных не поступало, а ближе к 22:30 БПЛА в районе областного центра не наблюдалось.

Впрочем, по данным мониторинговых каналов, в области было замечено еще более десятка российских дронов. Повышенную угрозу объявили для Измаильского района.

По данным местных каналов, россияне запускали беспилотники из шести разных мест, а потому не исключено, что за ночь их может быть более сотни. Те из них, которые успели залететь в воздушное пространство Украины наблюдаются в восточных, центральных и южных областях. Несколько из них крутится в Сумской области.

Согласно данным канала "Вертикаль", который связывают с ОПУ, атака взаимная, а потому россиянам тоже стоит ожидать "подарков".

Как сообщалось ранее, в Киеве ночью на 12 февраля прогремели взрывы. Россияне попытались атаковать столицу баллистическими ракетами из района Брянска, мониторы сообщали по меньшей мере о двух скоростных целях на город.

Позже стало известно, что из-за обстрела пострадали офисы каналов "ДОМ" и "FreeДОМ", которые работают в основном на аудиторию оккупированных территорий.