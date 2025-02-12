В Киеве работает ПВО, слышны взрывы: россияне пытаются атаковать город баллистикой (обновлено)

Предварительно, россияне запустили несколько баллистических ракет из Брянской области

В Киеве ночью на 12 февраля прогремели взрывы. Предварительно, россияне попытались атаковать столицу баллистическими ракетами из района Брянска, мониторы сообщали по меньшей мере о двух скоростных целях на город.

О взрывах сообщила Киевская городская военная администрация. Киевлян призывают находиться в укрытиях, противовоздушная оборона отработала по враждебным целям.

"В столице работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях до завершения тревоги!", – говорится в сообщении.

Информацию об атаке подтвердил мэр города Виталий Кличко. Он также призвал жителей города находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги. О последствиях сбивания ракет пока не сообщалось.

Обновлено 04:50 Руководитель КМВА Тимур Ткаченко сообщает о попадании обломков сбитых баллистических ракет в двух районах Киева. Имеются пожары и повреждения, устанавливается наличие пострадавших.

"В результате вражеской атаки зафиксировано попадание обломков и возгорание в Голосеевском и Подольском районах. Информация о пострадавших устанавливается, на место следуют службы", — написал он.

По данным мониторинговых каналов, оккупанты запустили по Киеву четыре ракеты "Искандер-М"/KN-23. Пуски производились из района Брянской области.

Обновлено 04:59 Соломенский, Святошинский Голосеевский и Подольский районы города пострадали от утренней атаки. Есть пожар в промышленной зоне Киева, экстренные службы работают на местах, сообщил Виталий Кличко. По данным руководителя КМВА Ткаченко, произошло возгорание на крышах жилых домов в Соломенском и Святошинском районе. Предварительно – без пострадавших.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 8 февраля в Киеве были слышны взрывы. Российский беспилотник пытался пролететь в центр столицы.

Отметим, что вечером в пятницу, 7 февраля, в Киеве также раздавались взрывы. Россияне запустили по столице Украины беспилотные летательные аппараты, противовоздушная оборона обезвредила угрозы. До этого, 6 февраля, в столице были слышны сильные взрывы. Предварительно, россияне пытались атаковать столицу ударными беспилотниками, по целям работала противовоздушная оборона. Угрозы также были удачно обезврежены.