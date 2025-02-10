Взрывы прозвучали через минуту после тревоги: россияне нанесли удар по Одессе

Известно о запусках трех ракет

В Одессе прогремели взрывы спустя минуту после объявления тревоги. В городе объявлена угроза ракетной атаки.

Согласно данным мониторинговых групп, удар был нанесен тремя авиационными ракетами. В местных пабликах появлялась информация о том, что речь идет о ракетах Х-31П.

Отмечается, что ракеты скорее всего шли на сверхнизкой высоте, а потому их не видели системы наблюдения. На радарах они появились уже непосредственно возле берега.

Тревога была объявлена в 17:45, взрывы прогремели в 17:46, а в 17:54 был дан отбой.

Взрывы прогремели непосредственно в Одесском районе, однако информации о прилетах не поступало. Также не поступало информации о пострадавших.

Как сообщалось ранее, в ночь на 6 февраля вражеский беспилотник ударил по территории крупнейшего рынка в городе Харьков "Барабашово". В результате атаки повреждены не менее 100 торговых павильонов.

А 1 февраля россияне ударили по жилым домам в Харькове и Полтаве. В результате атаки была разрушена многоэтажка в Полтаве, из-за чего погибли 11 человек, еще пара десятков получили ранения.