Россияне атаковали беспилотниками Харьков: пострадал один из крупнейших рынков города

Пострадавшие в результате атаки россиян не зафиксированы

Российские оккупанты вечером 5 февраля атаковали беспилотниками Харьков. Обломки сбитого ударного дрона упали на один из крупнейших рынков Харькова в Киевском районе города, там возник пожар.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. Информацию подтвердил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"По уточненной информации удар произошел по одному из крупнейших харьковских рынков в Киевском районе города, вблизи транспортной инфраструктуры. Есть возгорание торговых павильонов. Информация о пострадавших на данную минуту не поступала", — написал Терехов.

Синегубов, в свою очередь, подтвердил отсутствие пострадавших. По его информации, пожар на рынке вызвал не непосредственно БПЛА, а его обломки после сбития силами противовоздушной обороны.

"В результате падения обломков БПЛА "Герань" повреждены торговые павильоны рынка", – отмечается в сообщении.

Напомним, что утром в субботу, 1 февраля, россияне устроили массированную ракетно-дроновую атаку на Украину. В частности, враг ударил по Харькову, известно об одном погибшем и пострадавших. Также оккупанты ударили по жилому дому в Полтаве, разрушен целый подъезд пятиэтажки.

Ранее "Телеграф" сообщал о последствиях масштабных обстрелов Одессы и Запорожья. В Одессе пострадали люди и есть разрушения в историческом центре.