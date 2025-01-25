Россияне четвертый раз за день ударили по Харькову. Что известно о последствиях атаки (видео)

В некоторых районах может не быть света или воды

В субботу, 25 января, россияне четвертый раз за сутки ударили по Харькову. Один из российских дронов упал возле многоэтажки.

Об этом сообщает мэр города Игорь Терехов. По его словам, это второй удар по Шевченковскому району Харькова в сутки.

"Прилет произошел на территории жилого комплекса. Сейчас есть информация о поврежденных автомобилях. Насчет пострадавших и разрушений идет уточнение", — говорит Терехов.

В сети уже публикуют видео падение сбитого дрона в Харькове. В результате чего поврежден фасад дома, выбиты стекла. Администрация города добавляет, что есть попадание в парковку у многоэтажки. Пострадали несколько автомобилей. Информация о раненых или погибших пока отсутствует.

"В результате удара по Харькову в некоторых районах города могут быть проблемы с электро- и водоснабжением", — подчеркнул Терехов.

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, после третьего российского обстрела города пострадали три человека: две женщины и мужчина. У них острая реакция на стресс. Без госпитализации.

За несколько минут до взрывов Синегубов писал: "Вражеский БПЛА типа "Молния" зафиксировали в Шевченковском районе. Попадание в землю. Без пострадавших".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Днепре прогремели мощные взрывы во время тревоги. Уже известно, куда попали россияне.