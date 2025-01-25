Росіяни вчетверте за день вдарили по Харкову. Що відомо про наслідки атаки (відео)

У деяких районах може не бути світла чи води

У суботу, 25 січня, росіяни вчетверте за добу вдарили по Харкову. Один з російських дронів впав біля багатоповерхівки.

Про це повідомляє мер міста Ігор Терехов. За його словами, це другий удар по Шевченківському району Харкова за добу.

"Приліт стався на території житлового комплексу. Наразі є інформація про пошкоджені автомобілі. Щодо постраждалих та руйнувань — йде уточнення", — каже Терехов.

У мережі вже публікують відео падіння збитого дрона у Харкові. Внаслідок чого пошкоджено фасад будинку, вибиті шибки. Адміністрація міста додає, що є влучання у парковку біля багатоповерхівки. Постраждало кілька авто. Інформація про поранених чи загиблих наразі відсутня.

"Внаслідок удару по Харкову у деяких районах міста можуть бути проблеми з електро- та водопостачанням", — наголосив Терехов.

За словами очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, після третього російського обстрілу міста постраждало три людини: дві жінки та чоловік. У них гостра реакція на стрес. Без госпіталізації.

За кілька хвилин до вибухів, Синєгубов писав: "Ворожий БПЛА типу "Молнія" зафіксували у Шевченківському районі. Влучання у землю. Без постраждалих".

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Дніпрі пролунали потужні вибухи під час тривоги. Вже відомо, куди поцілили росіяни.