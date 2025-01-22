Прилетіло п’ять дронів: у Запоріжжі пролунали вибухи (відео)

В одному з районів спалахнула пожежа

У Запоріжжі пролунало кілька вибухів. Після цього в одному з районів місто почалася пожежа.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму telegram-каналі. За його словами, про постраждалих поки що нічого невідомо.

"В результаті атаки росіян в одному з районів Запоріжжя сталася пожежа. Попередньо без постраждалих", — написав він.

Згодом Федоров зазначив, що росіяни попередньо завдали п’ять ударів по місту з використанням дронів типу "Шахед". Місцевих жителів закликають перебувати у безпечних місцях до відбою. На місці вже працюють усі профільні служби.

У місцевих telegram-каналах також з’явилося відео, на якому чути проліт безпілотника та вибух.

Згодом відео показав і сам Федоров.

Як повідомлялося раніше, увечері 21 січня росіяни завдали удару безпілотниками по Миколаєву. А в ніч на суботу, 18 січня, росіяни атакували Україну безпілотниками, а рано вранці — балістикою. Декілька вибухів пролунали у Києві, також два вибухи чули у Запоріжжі, голосно було на Дніпропетровщині. Внаслідок ворожого обстрілу в Києві загинуло четверо людей, а в Запоріжжі поранено 10 людей.