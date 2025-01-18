В Києві прогриміла серія вибухів: столиця під атакою російських ракет та безпілотників (оновлено)

Росіяни знову намагалися атакували столицю ударними БПЛА

У Києві вранці 18 січня прогриміли вибухи. Російські окупанти вчергове спробували атакувати столицю ударними безпілотниками, протиповітряна оборона відбивала атаку ворога. Також столиця була атакована ракетами.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко. Також про це написав і голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, який попередив про роботу ППО та закликав киян перебувати в укриттях.

"На Оболоні працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях!", – зазначив Кличко.

За даними моніторингових каналів, до столиці намагалося підлетіти щонайменше три ударні безпілотники окупантів: з боку Борисполя, Броварів та Вишгорода. Протиповітряна оборона знищила усі загрози. Наразі невідомо про наслідки збиття ворожих безпілотників.

Оновлено 05:55: У Києві прогриміла серія вибухів. Попередньо, росіяни атакували столицю балістичними ракетами невідомого типу. Про це повідомив Кличко та моніторингові канали.

"У столиці знову гучно. Працює ППО. Загроза балістики. Перебувайте в укриттях!", – написав він.

Оновлено 06:05: Внаслідок атаки росіян почалася пожежа в одному з районів, повідомив Кличко. Про постраждалих від удару поки що невідомо.

"Займання в Шевченківському районі. Нежитлова будівля. Всі підрозділи прямують на місце", – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 16 січня у центрі Києва знову пролунали вибухи внаслідок чергової повітряної атаки. За попередньою інформацією, Росія атакувала столицю України безпілотником типу "Пародія" — спеціальним дроном-імітатором, призначеним для відволікання систем ППО.

Також у ніч на 10 січня Київ вчергове перебував під атакою російських ударних безпілотників. Протиповітряна оборона відбила атаку ворога, в одному з районів міста уламки збитого БПЛА впали на багатоповерховий житловий будинок.