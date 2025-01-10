У Києві гриміли вибухи: уламки БПЛА влучили у багатоповерхівку

При цьому тривогу у Києві оголосили близько другої години ночі через наліт ворожих БПЛА

Київ у ніч на 10 січня вчергове перебував під атакою російських ударних безпілотників. Протиповітряна оборона відбила атаку ворога, в одному з районів міста уламки збитого БПЛА впали на багатоповерховий житловий будинок.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, інцидент стався у Солом'янському районі, постраждалих немає.

"В Соломʼянському районі зафіксовано влучання уламків ворожого БпЛА у багатоповерхівку. Попередньо без постраждалих. Пошкоджено вікна, 6 авто. На місці працюють служби", – написав він.

При цьому тривогу у Києві оголосили близько другої години ночі через наліт ворожих БПЛА. Росіяни вчергове намагалися кошмарити столицю, але вчергове усі безпілотники було знищено силами ППО.

Раніше "Телеграф" також повідомляв про те, що росіяни атакували Запоріжжя, над містом чули вибухи. Спочатку повідомлялося про десятки поранених та загиблого, але згодом кількість жертв та постраждалих різко зросла. Окупанти вдарили КАБом по людному місцю.

У Кривому Розі 9 січня пролунали щонайменше три вибухи. Повітряні Сили ЗСУ попередньо повідомляли про ракетну загрозу та наближення швидкісних цілей до міста. Пізніше стало відомо, що ППО збила три крилаті ракети "Іскандер-К".