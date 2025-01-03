Росія атакувала Київ безпілотниками, пошкоджено житловий будинок (оновлено)

За даними моніторингових каналів, не менше двох безпілотників спробували прорватися до столиці

У Києві вночі 3 січня прогриміли вибухи, у місті було оголошено повітряну тривогу. Попередньо, протиповітряна оборона відбивала атаку російських ударних безпілотників, які вчергове спробували атакувати столицю.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко. Інформацію про атаку БПЛА та їхню кількість повідомили моніторингові канали.

Оновлено 6:05 Зафіксовано падіння уламків російських безпілотників у двох районах. У Дарницькому районі виникла пожежа у приватному будинку, яку швидко загасили рятувальники, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Інформація про постраждалих встановлюється.

У Голосіївському районі, за даними мера Києва Віталія Кличка, пожежі на місці падіння уламків немає. Служби обстежують місце падіння.

"У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях!", – написав Кличко.

За даними моніторингових каналів, не менше двох безпілотників спробували прорватися до столиці, така ж кількість БПЛА все ще перебуває на території області. Попередньо, ППО знешкодила цілі, які загрожували безпосередньо Києву. Про наслідки збиття на землі не повідомлялося.

Як повідомлялося раніше, у Печерському районі столиці після нальоту ворожих БПЛА 1 січня було частково зруйновано житловий багатоквартирний будинок внаслідок падіння уламків. Після атаки повідомлялося, що кілька людей зазнали поранень, серед них вагітна жінка. Під час атаки разом із дружиною загинув видатний український нейробіолог Ігор Зима.