Відомий український вчений загинув через російський обстріл Києва

У момент обстрілу вчений був у своєму будинку

Російські окупанти в ніч проти 1 січня влаштували обстріл Києва і знищили будинок відомого нейробіолога Ігоря Зими. Він загинув разом із дружиною.

Про це повідомила його знайома Дар’я Третьякова-Душечкіна у Facebook. За її словами, чоловік перебував у своєму ліжку.

"01/01/25 в першу атаку дронів на Київ 2025 загинув наш друг, видатна людина, доктор наук Ігор Зима загинув всією родиною: разом з дружиною і котиком. Просто в себе вдома. В ліжку", — написала вона.

Ігор Зима – доктор біологічних наук УНЦ "Інститут біології та медицини", керівник команди сервісу "Інтегративна ЕЕГ". Мав понад 40 років стажу роботи в галузі нейрофізіології та психофізіології. Займався вивченням діяльності людського мозку та працював із дітьми.

Як повідомлялося раніше, у Печерському районі столиці після обстрілу було частково зруйновано житловий багатоквартирний будинок внаслідок падіння уламків. Після атаки повідомлялося, що кілька людей зазнали поранень, серед них вагітна жінка. Знайомі Зими тоді повідомили, що лікар не виходить на зв’язок.